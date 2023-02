Alla scoperta della PAH: viaggio "on the road" con Paolo Ruffini

Milano, 24 feb. (askanews) – Un viaggio “on the road” alla scoperta dell’ipertensione arteriosa polmonare: é l’iniziativa lanciata da Jansenn, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, per alzare il velo su malattia rara – e proprio per questo poco conosciuta – che si verifica quando la pressione del sangue nelle arterie polmonari e nella parte destra del cuore raggiunge livelli troppo elevati. Un progetto di sensibilizzazione che vede come protagonista un testimonial d’eccezione: Paolo Ruffini, attore, regista e sceneggiatore da sempre impegnato nel sociale: “Con questo mirabolante mezzo di locomozione, non proprio di ultima generazione ma sicuramente simpatico e suggestivo di Jansenn andremo scoprire la PAH, ovvero l’iperetensione arteriosa polmonare.

Faremo una scoperta di una malattia rara, cercando di scoprire qual’è la genesi, cercando di capire quali sono gli stili di vita più adeguati, cercando di capire l’importanza della diagnosi, dei follow-up, e anche della consapevolezza della malattia stessa e e dei diritti che hanno le persone che soffrono di questa malattia”.

Un viaggio che parte la Lazise, località sulla sponda veronese del Lago di Garda, per poi fare tappa a Bari, Ancona e Perugia: quattro appuntamenti lungo tutta la Penisola con Ruffini che, di volta in volta, affronta tutti gli aspetti che interessano la PAH: dalla patologia al follow-up del paziente, dalla gestione terapeutica agli stili di vita più appropriati da seguire, senza tralasciare gli aspetti giuridico legali: “Cercheremo di dare una visione e un’informazione a 360 gradi su questa questione e anche sulla distanza che c’è tra essere paziente ed essere una persona che ha bisogno di vivere con pienezza e con una qualità di vita importante”, evidenzia Ruffini.

Sono circa 3 mila gli italiani affetti da ipertensione arteriosa polmonare: rischiano uno scompenso cardiaco e, nei casi più gravi, la morte prematura. Promuovere la sensibilizzazione nei confronti di questa malattia è dunque il primo passo per una diagnosi precoce e per prevenire possibili complicazioni. “Noi siamo pronti per partire, seguiteci – è l’inivito di Ruffini -. Se avete voglia di ascoltarci, noi siamo felici. Vai Ale”

Il progetto “Viaggio alla scoperta della PAH” è stato realizzato da Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, in collaborazione con Associazione Ipertensione Polmonare Italiana (AIPI), Associazione Malati Ipertensione Polmonare (AMIP), Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia (GILS) e Associazione Italiana dei Cardiopatici Congeniti bambini e Adulti (AICCA).

Le quattro puntate del “viaggio alla scoperta della PAH” sono disponibili sul portale Janssenconte.it nel canale Phocus360 appositamente dedicato alla PAH.