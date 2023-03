Alla scoperta di Dubai: tra grattacieli, Museo del futuro e suk

Dubai, 21 mar. (askanews) – La sfida è superare quota 14,36 milioni di visitatori internazionali che nel 2022 hanno trascorso le proprie vacanze a Dubai. E la stagione turistica 2023 è già ripartita con numeri che lasciano ben sperare. Secondo gli ultimi dati del Dubai Department of Economy and Tourism (DET), Dubai ha segnato un incremento del 97% rispetto ai 7,28 milioni di arrivi turistici nel 2021. Del totale sono stati 212.000 gli italiani che hanno visitato la città emiratina nel 2022, pari a un aumento del 100% rispetto al 2021. Un trend positivo che ha permesso alla destinazione di superare i livelli di ripresa del turismo globale e regionale.

Per chi viaggia a Dubai, occorre mettere in agenda alcuni luoghi imperdibili. In primis, il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, che con i suoi 828 metri e 154 piani affaccia su tutta la città. C’è poi il Museo del Futuro, uno spazio espositivo dalla forma davvero innovativa, situato nel distretto finanziario di Dubai. Qui si effettua un vero e proprio viaggio nel futuro.

Lungo la costa non possono mancare le tappe a Dubai Marina – una vera e propria città nella città affacciata direttamente sulle calde acque del Golfo Persico circondata da grattacieli moderni e dalle forme più azzardate – e The Palm, l’isola artificiale a forma di palma, che ospita tra i più lussuosi hotel di Dubai. Il cerchio si chiude con un passaggio nella città vecchia e nel Suk che sfocia lettaralmente nel Dubai Creek, un braccio di mare del Golfo Persico che si estende nell’entroterra della città.

Dubai ha convalidato la sua posizione di destinazione globale numero 1 ai Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2023 per il secondo anno consecutivo, diventando la seconda città nella storia ad aver raggiunto questo traguardo.