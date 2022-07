Alla scoperta di Metafore di luce di Daniele Giovani: la più grande sfilata di scarpe Made in Italy

Tenutasi nientepopodimeno che all’Opéra di Monaco durante la Montecarlo Fashion Week, la presentazione della nuova collezione di scarpe Daniele Giovani Design ha ottenuto un successo clamoroso. Stiamo parlando di uno dei palcoscenici più rinomati all’interno del panorama moda mondiale, frequentato dai personaggi più importanti e famosi del settore. La sfilata era inoltre patrocinata da Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco.

La sfilata si è tenuta il 23 Maggio ed è stata un’occasione importante per celebrare l’eccellenza delle calzature Made in Italy. Daniele Giovani Milano è lo Shoes Designer e Fashion Buyer milanese che è più attento al mantenimento del marchio distintivo del Belpaese e per questo si è fatto portavoce dell’artigianalità italiana nel mondo. Inoltre, ha anche vantato la partecipazione di Eleonora Pedron, dall’invidiabile classe ed eleganza che ha dato un tocco di originalità garantendo una standing ovation assieme a Daniele.

Metafore di Luce, la più grande sfilata di scarpe Made in Italy

La nuova collezione Daniele Giovani Design si compone di opere d’arte calzabili che includono sandali, sabot, décolleté, flat e sneakers. Il fil rouge che accomuna tutte queste splendide realizzazioni è l’”immaterialità seduttiva della luce” e i preziosi pellami utilizzati. Il nome della collezione nasce proprio da questa caratteristica: i materiali (di colore dorato e argentato) riflettono la luce in modo così cangiante e sofisticato che ricordano le emozioni che si provano davanti all’ora più romantica della giornata, il tramonto.

Ogni preziosa calzatura porta con sé un messaggio, che è quello della valorizzazione dell’Arte Artigianale Italiana. Tutte le realizzazioni sono infatti confezionate dalle abili mani dei rinomati artigiani del distretto calzaturiero marchigiano, patria dei miglior brand di accessori donna fatti in Italia. Si tratta di un modus operandi sicuramente antico e legato alla tradizione ma le competenze degli artigiani garantiscono qualità e innovazione costante.

Inoltre, la scelta di valorizzare e promuovere il marchio Made in Italy è mossa anche da un impegno in tema di sostenibilità. Al posto di delocalizzare la produzione, optando per una manodopera non specializzata fuori dall’Italia, Daniele Giovani Milano ha scelto l’eccellenza del celebre distretto calzaturiero delle Marche dove artigiani, laboratori ed industrie lavorano tutti vicino riducendo, in questo modo, notevolmente l’uso di combustibile e l’emissione di sostanze inquinanti

Calzature per la donna elegante, energica e che vuole risplendere di luce

Daniele Giovani, proprietario dell’omonima Boutique Multimarca Daniele Giovani, ha pensato questa collezione per una donna amante della raffinatezza e degli accessori eleganti e Made In Italy. Il pensiero alla base dell’acquisto deve essere quello di distinguersi dalla massa e di puntare su uno stile di ricerca, prezioso e non ovvio.

Per le donne che non hanno nessuna intenzione di rinunciare all’eleganza, la collezione Metafore di Luce propone calzature con tacco medio e alto, ideali per slanciare l’outfit a colpi di lucentezza. Per coloro che invece prediligono il confort vi sono le preziose sneakers, scarpe da quotidianità che garantiranno glamour ed eleganza in qualsiasi occasione.

