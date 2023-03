Alla scoperta di New York: tra grattacieli e nuovi itinerari per le navi da crociera

Alla scoperta di New York: tra grattacieli e nuovi itinerari per le navi da c...

New York è la metropoli per eccellenza, chi non ha mai visto i grattacieli di Manhattan almeno una volta in qualche film? Notizie.it ha visitato la Grande Mela, che per tutto il 2023 sarà anche porto di partenza degli itinerari Msc con la nave Meraviglia. Ecco quali sono le mete imperdibili durante un tour della città (anche di pochi giorni).

Quattro giorni alla scoperta di New York

Se avete in programma un tour della città di New York dovreste sicuramente prestare attenzione alla creazione dell’itinerario in modo da non lasciare nulla al caso. New York è suddivisa in 5 quartieri (i boroughs): Bronx (unico ad essere sulla terra ferma), Queens, Brooklyn, Staten Island e Manhattan. Quest’ultimo rappresenta la principale meta turistica di chi va a New York.

Lower Manhattan: Soho, Little Italy e il 9/11 Memorial

Dall’aeroporto JFK si può raggiungere Manhattan in circa un’ora (traffico permettendo). Dalla zona di Soho (acronimo di South of Houston Street) abbiamo subito scoperto due dei quartieri chiave della città: Chinatown e Little Italy con i loro mille ristoranti tipici e le insegne colorate.

Ci siamo poi diretti con una passeggiata lungo la Broadway verso uno dei punti più toccanti di tutta New York: il 9/11 memorial all’interno del World Trade Center.

Non appena si varca la soglia della zona, una volta centro nevralgico della finanza, l’aria diventa subito cupa. I clacson e il caos della metropoli restano in lontananza mentre passeggiando tra le vasche, laddove una volta sorgevano la torre Nord e la torre Sud, si respira un silenzio surreale. Si possono leggere chiaramente i nomi di coloro i quali sono caduti in quella giornata terribile per il mondo, e si possono ammirare delle rose bianche vicino ad alcuni dei nomi delle vittime: significa che in quel giorno ricorre il compleanno di quella persona.

Da Central Park alla Statua della Libertà passando per la Quinta Strada

Durante il secondo giorno è iniziata la vera e propria scoperta di New York. Dalla zona di Soho abbiamo costeggiato il fiume Hudson passando per il Molo 59, quello dove sarebbe dovuto attraccare il Titanic, e la Portaerei Intrepid, oggi museo ma pronta all’uso in caso di necessità. Siamo quindi arrivati a Central Park, con una breve sosta davanti al Dakota Building, il palazzo davanti al quale fu ucciso Jhon Lennon e ancora residenza di Yoko Ono.

Proprio attraversando la strada si accede al parco cittadino più famoso del mondo, dove a pochi passi si trova un omaggio al cantante (e se si è fortunati si possono ascoltare i brani di Lennon intonati da qualche artista di strada).

Riprendendo il percorso alla scoperta della città si possono scorgere il Museo di Storia Naturale (famoso per il film “Una notte al Museo”) e il Lincoln Center, sede dell’opera di News York. Imboccando quindi la 5th Avenue si incontra il Met, l’ingresso dello Zoo di Central Park e il Plaza Hotel (celebre per essere stato set di un altro caposaldo del cinema, “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York).

Passando poi per la Cattedrale di San Patrick e il Rockfeller Center si può raggiungere la celebre Time Square, con gli enormi schermi colorati e il distretto dei teatri di Broadway. Uno sguardo al Flatiron Building e all’Empire State Building prima di dirigersi verso Battery Park, da dove partono i battelli per la Liberty Island, passando per il Financial District.

Durante i 15 minuti di tragitto verso la Liberty Island si può godere di una spettacolare vista di tutto lo skyline dei grattacieli di Manhattan. Arrivati sull’isola vi aspetta una passeggiata lungo il perimetro dell’isola per ammirare a 360 gradi la bellezza della Statua della Libertà, un tempo faro per le imbarcazioni in arrivo a New York.

Ripartendo dall’isola si può quindi decidere di tornare a Manhattan o proseguire la visita con una sosta a Ellis Island dove si trova il museo dell’Immigrazione, un tempo primo punto di registrazione per gli immigranti che arrivavano a New York in cerca di fortuna.

La Grande Mela vista dall’alto

A New York sono tantissimi i grattacieli sui quali è possibile salire per ammirare lo skyline della città dall’alto. Noi abbiamo scelto The Edge, nuovo grattacielo nel complesso di Hudson Yards, con una meravigliosa terrazza al 102esimo piano da cui ammirare tutta la città.

Attenzione però a coloro che soffrono di vertigini: la vera punta di diamante della terrazza è infatti un triangolo di pavimento trasparente camminando sul quale sembra di passeggiare sulle punte dei grattacieli sottostanti.

A pochi metri da Hudson Yards si può imboccare la HighLine, una pista ciclopedonale cittadina che passa tra i grattacieli ripercorrendo quelli che una volta erano i binari del treno.

E dopo una sosta pranzo a Chelsea Market, merita senz’altro una visita Little Island, il nuovo parco cittadino creato direttamente sul fiume Hudson grazie ad un sistema di palafitte che ricordano tanto i petali di un fiore.

Ripartendo da Little Island per tornare verso Soho a piedi si passa per i caratteristici Greenwich Village e West Village. Proprio in quest’ultimo, a Perry Street, si trova la casa di Carrie Bradshaw di Sex and The City. Il proprietario, saltuariamente, decide di mettere l’appartamento su AirBnb, quindi alcuni fortunati riescono anche a soggiornare in un clima da pellicola hollywoodiana.

In generale, passeggiando per New York si respira un’aria da set cinematografico: capita infatti spesso di imbattersi in alcuni cartelli colorati appesi ai pali della luce. Questi cartelli indicano che in una determinata data e ora, in quella zona si girerà un film o una serie tv e se si è fortunati (ma non sempre) sul cartello è indicato anche il nome della produzione.

E per gli amanti dello sport, la sera è stato il turno dell’NBA: abbiamo infatti potuto assistere alla partita dei New York Knicks al Madison Square Garden: un’esperienza degna di nota anche per coloro che non sono amanti del basket o dello sport in generale.

Alla scoperta dei quartieri di New York

Per l’ultimo giorno di permanenza abbiamo lasciato Manhattan per dirigerci negli altri quartieri. Partendo da Haarlem abbiamo potuto vedere il famoso Apollo Theatre e lo stadio dei New York Yankees per poi dirigerci nel Bronx e successivamente nel Queens.

Abbiamo quindi attraversato la zona di Brooklyn per arrivare a due dei punti più fotografati di tutta New York: nella zona di Dumbo si trova lo scorcio del Manhattan Bridge, famosissimo per il film C’era una volta in America, e a pochi passi da lì, il famoso e celeberrimo Ponte di Brooklyn.

New York, homeport di Msc Crociere per tutto il 2023

Msc Crociere, terzo brand crocieristico più grande al mondo, già leader nel Mediterraneo, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, ha deciso di puntare ancora di più sull’America. Oltre ad aver programmato itinerari in tutto il continente, infatti, la compagnia ha deciso di portare New York anche a bordo delle proprie navi replicando lo skyline della Grande Mela a bordo di Msc Seascape dove si trova una replica della Statua della Libertà alta 3 metri e un’area commerciale denominata Time Square.

La Grande Mela sarà anche casa di Msc Meraviglia a partire da aprile 2023. Da lì partiranno infatti ben 3 diversi itinerari che porteranno i turisti in viaggio su diverse rotte, a seconda della stagionalità: