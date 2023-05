Home > Askanews > Alla scrittrice femminista Gloria Steinem il premio "Women of vision" Alla scrittrice femminista Gloria Steinem il premio "Women of vision"

Roma, 17 mag. (askanews) -Scrittrice, giornalista e icona femminista americana: Gloria Steinem posa sul tappeto rosso prima di ricevere il premio “Women of Vision” al Ziegfeld Ballroom a New York. A Steinem, 89 anni, co-fondatrice della rivista Ms, è stato dedicato il biopic “The Glorias” (2020) con protagonista Julianne Moore, dedicato alla sua vita. Sul red carpet con Steinem la ceo di Ms Foundation, Teresa Younger, e altre donne premiate, tra abbracci e sorrisi.

Roma, 17 mag. (askanews) -Scrittrice, giornalista e icona femminista americana: Gloria Steinem posa sul tappeto rosso prima di ricevere il premio "Women of Vision" al Ziegfeld Ballroom a New York. A Steinem, 89 anni, co-fondatrice della rivista Ms, è stato dedicato il biopic "The Glorias" (2020) ...