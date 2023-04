Alla "settimana della sostenibilità" focus su transizione green

Milano, 18 apr. (askanews) – Una settimana tutta focalizzata sulla sostenibilità d’impresa. Si chiama “Sostenabitaly week” l’iniziativa lanciata dall’omonima società di benefit per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il punto sulle sfide future attraverso dibattiti e confronti con il contributo dei massimi esperti del settore.

“Questa settimana della sostenibilità è stata creata proprio perchè noi crediamo dal nostro Osservatorio che ci sia bisogno di fare un pochino chiarezza sul tema della sostenibilità – racconta ad askanews Francesco Santioli, Ceo di Sostenabitaly -Le imprese hanno bisogno di chiarezza su cosa vuol dire sostenibilità aziendale e qual’è l’indirizzo del modello economico europeo e italiano da seguire. Abbiamo invitato quindi degli esperti che sono cari amici e con noi hanno dato vita a Sostenabitaly, però figure di rilievo internazionale che quindi ci faranno una panoramica italiana non solo di quello che è il modello economico sostenibile che stiamo seguendo. Tra i nomi Stefano Zamagni, accademico dell’Università di Bologna di Economia Politica, Guido Stratta, direttore risorse umano mondo di Enel, Marisa Parmigiani, responsabile sostenibilità Unipol. Quindi persone di spicco che parlando di sostenibilità da tantissimi anni e che in questa settimana ci aiuteranno a fare chiarezza su come l’impresa deve vivere il tema della sostenibilità”.

La sfida è ambiziosa: fornire a imprenditori, professionisti e cittadini tutti gli strumenti necessari per supportali, con successo, nel percorso verso la transizione green:

“Il progetto Sostenabitaly, è una società benefit, nasce proprio da persone che ruotavano e ruotano nel mondo della sostenibilità da tanti anni – sottolinea ancora il manager – Ci siamo domandati se potevamo creare un veicolo, uno strumento che poi è diventata anche un’Academy all’interno di Sostenabitaly che potesse aiutare il numero più alto di persone e imprese possibile in Italia a intraprendere questa transizione sostenibile che poi è quello che l’Europa ci sta chiedendo e che, permettetemi, il mondo civile giustamente ci sta chiedendo perchè se dobbiamo in qualche modo sopravvivere in termini ambientali e sociali, dobbiamo semplicemente fare le cose per bene. E la sostenibilità non chiede altro che fare le cose, oltre che con profitto, anche per bene, nel rispetto dell’ambiente e delle persone”.

“Quindi abbiamo creato gli strumenti per supportare le persone e le imprese. Uno di questi strumenti è l’Academy di Sostenabitaly che è una case history molto rara in Italia e che con questa settimana cerchiamo di arricchire di contenuti – ci spiega ancora Santioli -. L’Academy che fa? Offre mensilmente corsi di formazione, settimanalmente rassegne stampa, giornalmente pillole e news, tutte sul tema della sostenibilità. Quindi manager, imprese e professionisti stanno incollati a questa Academy e noi cerchiamo di offrire continuamente formazione e informazione. Una buona fetta è gratuita perchè fa parte del nostro essere società benefit”.

Divulgazione, Formazione e Consulenza, dunque, per innescare quel processo di cambiamento cruciale per il futuro di ciascuno di noi: “Più imprese intraprendono questo percorso – puntualizza infine il Ceo di Sostenabitaly -, più la generazione impatto positivo è innegabile e sarà misurabile, e ci sarà meno bisogno di ideologie e grandi discorsi ma semplicemente che ognuno quando fa il proprio lavoro, lo fa con quel mind set positivo di non arrecare danno ma anzi di migliorare il contesto in cui vive”.

La Sostenabitaly week è in programma dal 18 al 21 aprile 2023.