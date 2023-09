All'aeroporto di Milano-Linate l'open day dell'Aeronautica Militare

Milano, 9 set. (askanews) – L’Eurofighter Typhoon è solo una delle tante attrazioni presenti sabato 9 settembre all’aeroporto di Milano-Linate per l’open day del Comando aeroporto militare organizzato – aspettando il sorvolo delle Frecce Tricolori, di lunedì 11 settembre – per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare, fondata come Forza Armata autonoma il 28 marzo 1923.

Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito è il Comandante della Prima Regione Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare.

Centinania di visitatori hanno invaso il piazzale di volo tra aerei ed elicotteri in mostra statica, simulatori e altre iniziative per conoscere da vicino i diversi compiti dell’Aeronautica e, in particolare, dalla parte militare dell’aeroporto di Milano-Linate. Il Comandante, Colonnello Andrea Rossi.

Ospiti d’onore i piloti della pattuglia aerea civile WeFly! Team, unica al mondo composta da persone in carrozzina. Il leader, Alessandro Paleri.