Allagamenti a Milano, esonda il Lambro: centinaia di interventi

Milano, 15 mag. (askanews) – La forte pioggia che per ore si è abbattuta su Milano ha provocato disagi e allagamenti nella città lombarda: queste immagini arrivano dal Parco Lambro dove scorre l’omonimo fiume che è esondato in alcuni punti creando molti disagi. I sommozzatori del Corpo nazionale sono dovuti intervenire per salvare alcune persone disabili bloccate in una struttura dopo l’esondazione.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in centinaia di interventi per far fronte ai danni causati dal maltempo, per soccorsi agli automobilisti in panne, allagamenti e il taglio di piante pericolanti, non solo a Milano, ma anche nelle province di Varese, Cremona e Lodi, da dove arrivano queste immagini.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Giuseppe Sala sarebbe invece sotto controllo la situazione del fiume Seveso, altro sorvegliato speciale a Milano durante gli acquazzoni, grazie all’entrata in funzione della vasca di laminazione.