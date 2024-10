All'Ambasciata italiana in Giappone l'installazione "Locus Amoenus"

Roma, 15 ott. (askanews) -In occasione della 20esima edizione della Giornata del Contemporaneo, l'Ambasciata d'Italia a Tokyo ospita nel suggestivo giardino di epoca Edo "Locus Amoenus", un'installazione site-specific dell'artista digitale Franz Cerami. L'evento, organizzato in occasione della rass...

Roma, 15 ott. (askanews) -In occasione della 20esima edizione della Giornata del Contemporaneo, l’Ambasciata d’Italia a Tokyo ospita nel suggestivo giardino di epoca Edo “Locus Amoenus”, un’installazione site-specific dell’artista digitale Franz Cerami.

L’evento, organizzato in occasione della rassegna promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – con la collaborazione della direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura e della direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mira a rafforzare il dialogo culturale e a promuovere l’arte contemporanea italiana a livello internazionale.

Questa 20esima edizione – che coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista in tutto il territorio italiano – si arricchisce di nuove collaborazioni internazionali, come quella con l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

“Siamo orgogliosi di ospitare Franz Cerami e Locus Amoenus”, ha detto l’Ambasciatore Gianluigi Benedetti. “Questo evento si inserisce in un lungo percorso di recupero e valorizzazione dello storico giardino giapponese che è sede dell’Ambasciata dal 1930, appartenuto dall’inizio del 1600 al 1867 alla famiglia feudale Matsudaira di Matsuyama e in seguito a quella di uno dei più influenti uomini politici dell’inizio del periodo Meiji, Matsukata Masayoshi. Negli scorsi anni, con l’aiuto di esperti giapponesi e italiani, abbiamo effettuato studi storici, architettonici e ambientalistici e scavi archeologici per capire meglio la storia di questo antico giardino e comunicarla meglio ai nostri ospiti. A novembre il giardino sarà aperto per la prima volta al pubblico con visite guidate organizzate in collaborazione con il Municipio di Minato. Con Locus Amoenus vogliamo recuperare lo spirito ancestrale di questo posto e trasportarlo nella contemporaneità con uno spettacolo che unisce la tradizione giapponese all’arte contemporanea italiana”.

Franz Cerami, noto per le sue innovative opere di videomapping, installazioni luminose e storytelling digitale, è un artista riconosciuto a livello internazionale. Docente di Retorica e Digital Storytelling dei Beni Culturali all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Cerami ha contribuito significativamente al panorama artistico contemporaneo e alcune delle sue opere sono incluse nella prestigiosa Collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri italiano.

“Locus Amoenus”, di Franz Cerami con musiche originali di Michele Chiavarini, trasforma il giardino dell’Ambasciata in un’opera d’arte viva e dinamica, unendo passato e presente attraverso colori vivaci e contrastanti. L’installazione propone una reinterpretazione dello spazio storico. Per Cerami, “Locus Amoenus è un giardino urbano. Un giardino urbano luminoso. Uno spazio di meditazione e trasformazione. Questo giardino siamo noi. Città. Ponti. Abitazioni. Strade. Amici. Tecnologie. Locus Amoenus rappresenta la nostra dimensione spirituale nella quotidianità. La nostra proiezione verso il futuro”.