Allarme ambasciate ucraine: ricevute lettere-bomba e pacchi insanguinati con occhi di animali

Sta destando non poca preoccupazione quanto è avvenuto nel corso della settimana a diverse ambasciate ucraine e personalità di spicco legate ad esse.

Sono state infatti inviati una serie di “pacchi insanguinati” dopo l’invio negli ultimi giorni di ben sei lettere bomba verso obiettivi di alto profilo in Spagna, ma anche Paesi Bassi, Polonia, Croazia, Italia e Austria.

Lettere bomba e pacchi insanguinati, campagna contro le ambasciate ucraine?

Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko.

Le minacce verso le ambasciate ucraine in Europa non si fermano e arrivano continuamente: «Le ambasciate in Ungheria, Olanda, Polonia, Croazia, Italia, i consolati generali di Napoli e Cracovia e il consolato di Brno hanno ricevuto pacchi insanguinati» ha riportato su Facebook.

Oltre a questi pacchi intrisi di un liquido e colore inequivocabili (sangue), anche un atto di vandalismo ai danni dell’ambasciatore dell’Ucraina presente in Vaticano: l’ingresso della casa è stato vandalizzato secondo delle fonti interne alla Santa Sede da escrementi umani.

Secondo il Ministro degli affari esteri in Ucraina Kuleba tutto questo non è un caso: «È in corso una campagna ben pianificata di terrore e intimidazione nei confronti delle ambasciate e dei consolati dell’Ucraina».

Un clima molto pesante insomma, anche perché nelle scorse sei settimane erano state segnalate ben sei lettere bomba contro obiettivi di alto profilo in Spagna, tra cui proprio l’ambasciata ucraina a Madrid, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ed un produttore d’armi spagnolo che fornisce missili a Kiev,.

il ministero della Difesa e una base dell’areonautica. .