Allarme bomba a Parigi, stazione evacuati e artificieri sul posto

Momenti di tensione si sono registrati nella stazione dei treni Gare du Nord a Parigi. Artificieri sul posto e luogo evacuato per l’allarme bomba.

Un allarme bomba è scattato a Parigi all’interno della stazione di Gare du Nord durante la giornata di mercoledì 27 ottobre 2021. Il traffico è stato interrotto e le persone presenti sono state evacuate.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno chiesto ai passeggeri di lasciare la stazione di Gare du Nord: in corso verifiche e perquisizioni. Ad allertare i presenti una valigia sospetta abbandonata al binario numero 44. A causa del bagaglio incustodito le autorità hanno fatto sgomberare lo scalo per effettuare i controlli del caso. Nel frattempo le ferrovie della Francia settentrionale hanno diffuso un tweet spiegando quanto accaduto. Nella nota è stato specificato che il traffico ferroviario riprenderà, salvo complicazioni, a partire dalle ore 18 di mercoledì 27 ottobre 2021.

Interrotte le partenze e anche gli arrivi in attesa di capire cosa sia accaduto. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare uno degli scali ferroviari più utilizzati dalle persone che arrivano nella città di Parigi.

Sulla valigia sospetta abbandonata sono in corso le verifiche del caso mediante l’intervento degli artificieri. Fonti locali parlano di una ripresa del traffico non appena tutto sarà chiarito.

Diversi utenti presenti sul posto sono stati invitati a lasciare la stazione di Gare du Nord a Parigi a causa di un allarme bomba.

It was reported that the Gare du Nord Train Station in Paris, the capital of France, was evacuated half an hour ago after a bomb threat. pic.twitter.com/Kaa9z8i4xu

