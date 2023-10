Scattato l’allarme bomba a Versailles. La reggia è stata di nuovo evacuata e sono in arrivo gli artificieri.

Allarme bomba a Versailles: evacuata di nuovo la reggia

Scattato un allarme bomba a Versailles e la reggia è stata nuovamente evacuata, per la seconda volta in pochi giorni. L’allerta attentati in Francia è sempre più alta e i punti più sensibili sono sotto costante controllo. L’allarme bomba di oggi, martedì 17 ottobre 2023, è stato lanciato da poco e gli artificieri si sono subito attivati per recarsi sul luogo in questione.

Allerta attentati: evacuazioni degli ultimi giorni

Lo scorso sabato la reggia di Versailles, il museo del Louvre e la stazione parigina di Gare de Lyon sono stati evacuati in seguito allo stato di allerta. Nei tre luoghi sono risuonate le sirene d’allarme, che hanno scatenato il caos tra i presenti. Le autorità ritenevano che la sicurezza degli edifici fosse stata compromessa. Al Louvre era arrivata una minaccia di attentato, mentre a Versailles era già stata segnalata una bomba. Fortunatamente in nessuno dei tre luoghi è accaduto nulla, ma l’allerta è ancora molto alta.