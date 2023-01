Allarme carenza di farmaci: ecco quali mancano

È carenza farmaci: il presidente della Federazione farmacisti italiani, Andrea Mandelli, ha detto che l’allarme si estende a oltre 3000 medicinali.

Allarme farmaci: in Italia c’è una forte carenza

Persiste il problema della carenza di medicinali di uso comune in Italia. «È in atto una tempesta perfetta»: queste le parole utilizzate dalla Federazione dei farmacisti italiani. La guerra in Ucraina ancora in corso, i problemi produttivi legati alla crisi energetica e la scarsità di materiali come vetro e alluminio, sono le cause principali di questo deficit. Soprattutto durante il picco della stagione influenzale e l’onda lunga del Covid.

Ma in tutto questo caos, i cittadini non vengono lasciati soli. Ci tiene a ribadirlo il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), Andrea Mandelli:

«I farmacisti restano un punto di riferimento insostituibile per informare e orientare i pazienti, anche suggerendo l’utilizzo di farmaci equivalenti e alternative della stessa classe terapeutica e, laddove possibile, allestendo i medicinali nei laboratori galenici di cui molte farmacie sono dotate».

Quali sono i medicinali che scarseggiano

Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia Italiana del Farmaco, sarebbero circa 3.200 i medicinali che scarseggiano nelle farmacie di tutta Italia. Tra questi ci sono gli antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l’aerosol, prodotti per la tosse, ma anche farmaci antipertensivi e antiepilettici.