Allarme da Oxford: variante Delta esclude immunità gregge Covid

Milano, 11 ago. (askanews) – Il parere arriva dall’Oxford Vaccine Group: “Non è possibile” raggiungere l’immunità di gregge con l’attuale variante Delta del coronavirus. Così Sir Andrew Pollard, direttore del gruppo.

Intanto il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato che un “terza dose” di vaccino “è sicuramente da prevedere”, così come la possibilità che “non avremo mai una dichiarazione di fine pandemia” quanto “una situazione di tolleranza con pochi casi e con pochi morti come è accaduto per l’Hiv”.

Intanto il Viminale ha fornito le indicazioni ai prefetti per verifiche a campione dei green pass in particolare nei luoghi turistici e della movida. Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.