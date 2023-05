Truffe online: ennesimo allarme lanciato dall’Inps. «In corso un nuovo tentativo di truffa via email»: l’Istituto nazionale della previdenza sociale si raccomanda di non cliccare sul link contenuto nella missiva né di fornire i propri dati al mittente di fantomatiche lettere elettroniche.

Come avviene la truffa

Non è la prima volta che l’Inps si trova costretto a mettere in guardia la popolazione da tentativi di raggiro finalizzati al furto di dati personali e sensibili. Una delle modalità riscontrate più frequentemente è per tramite dell’invio di false email che invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie attraverso un link cliccabile o che chiedono dati per l’accredito di pagamenti e rimborsi – di cosa? – da parte dell’Istituto. «Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati» è la comunicazione contenuta nelle email truffaldine, seguito dall’invito ad aggiornare i propri dati personali con la modalità suddetta. L’Inps invita gli utenti a ignorare tali avvisi e a non cliccare mai sui link consigliati.

Non solo email

È necessario fare attenzione anche agli SMS che inducono ad aprire un link per aggiornare la propria domanda Covid-19 e a installare un’app malevola. Neanche questi messaggi vengono inviati dall’Inps e con ogni probabilità appartengono al medesimo giro di truffe da cui provengono le misteriose email.