Allarme lavoro minorile: l'indagine di Save the Children

È allarme lavoro minorile, per un ragazzo su 15 il lavoro in tenera età è già una realtà

Si stima che in Italia ad avere esperienze di lavoro minorile siano 336mila bambini e ragazzini tra i 7 e i 15 anni. Tra gli adolescenti che hanno dichiarato di aver lavorato il 27,8% ha fatto dei lavori dannosi per il benessere psicofisico.

Dal report di Save the Children emerge che il numero di giovanissimi, che hanno meno di 16, coinvolti in attività lavorative è ancora troppo alto.

L’indagine di Save the Children

Non è un gioco è l’indagine nazionale realizzata da Save the Children nella quale viene messa in evidenza la relazione tra giustizia minorile e lavoro. Il report mostra come i minori che hanno esperienze lavorative precoci compiano reati penali.

Infatti, circa il 40% dei minori presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile ha avuto esperienze lavorative prima dei 16 anni, l’età legale consentita.

Gli ambiti in cui gli adolescenti hanno lavorato principalmente sono la vendita al dettaglio, la ristorazione, lavori in cantiere o nelle campagne, altri si sono dovuti prendere cura di fratelli e sorelle o di parenti.

Nell’indagine sono state rilevate anche forme di lavoro online, come la creazione di contenuti per i videogiochi o per i social, il reselling di smartphone e sneakers.

Più della metà dei ragazzini intervistati hanno dichiarato che nel periodo in cui lavoravano lo facevano tutti i giorni oppure alcune volte a settimana.

Relazione tra lavoro minorile e bocciature

Il report di Save the Children ha evidenziato che tra 14enni e i 15enni che lavorano o che hanno lavorato lo scorso anno quasi uno su tre lavora nei giorni di scuola e il 4,9% non segue le lezioni per lavorare.

Nell’indagine emerge che la percentuale di adolescenti che è stata bocciata alle medie e alle superiori è quasi il doppio tra coloro che hanno lavorato prima dei 16 anni rispetto a chi invece non ha mai svolto nessun tipo di attività lavorativa.

La percentuale di ragazzini che ha interrotto la scuola secondaria è il doppio tra coloro che hanno lavorato prima dei 16 anni rispetto a chi non ha mai lavorato.

Il presidente di Save the Children, Claudio Tesauro, ha dichiarato: “Per molti ragazzi e ragazze in Italia l’ingresso troppo precoce nel mondo del lavoro, prima dell’età consentita, incide negativamente sulla crescita e sulla continuità educativa, alimentando il fenomeno della dispersione scolastica. Sono ragazzi che rischiano di rimanere ingabbiati nel circolo vizioso della povertà educativa, con pesanti ricadute anche sull’età adulta“.