Ci sono precisi report che lo dimostrano: in Italia è allarme mutui ed il Codacons dice che salgono fino a 4.200 euro in più su base annua. Il paragone con il 2021 spiega che chi oggi contrae un mutuo a tasso variabile spende fino a 4.236 euro in più all’anno. Le recenti deliberazioni della Bce di Christine Lagarde hanno messo l’Italia in questa condizione e nel caso dii mutui a tasso fisso la differenza arriva comunque a 3.240 euro all’anno Il Codacons ha effettuato delle simulazioni utilizzando i tipi di mutui più richiesti in Italia.

Allarme mutui, Codacons dice che salgono

Poi ha fatto un raffronto. Ma da cosa dipende? Sotto accusa c’è la politica della Banca centrale europea: dalla metà dell’anno scorso essa ha ripreso ad alzare i tassi di interesse. Bce vorrebbe contenere l’inflazione, che porta a un aumento di tutti i prezzi. Ma come funziona? Aumentando i tassi di interesse diventa più costoso chiedere un prestito. Perciò ci sono meno cittadini che lo contraggono e molti attendono condizioni economiche migliori.

La politica della Bce di Lagarde

In questo modo circola meno denaro e si abbassa l’inflazione. E nei primi mesi del 2023 l’inflazione è stata si in calo ma chi un mutuo lo ha già acceso si è ritrovato con aumenti di costo effettivi. La presidente della Bce Christine Lagarde ha invitato le banche a venire incontro alle famiglie. Un caso? “A settembre 2021, il tasso medio che veniva applicato dalle banche (o Taeg, tasso effettivo globale medio) per un mutuo da 150mila euro della durata di 30 anni a tasso variabile era dello 0,48%”. Lo spiega Fanpage. E oggi? Il Taeg è al 3,62% per il tasso variabile, con una rata mensile da 663 euro (221 euro in più rispetto al 2021).