Allarme Omicron: i casi della variante raddoppiano ogni due giorni

Allarme Omicron: i contagi continuano a salire anche in Italia e i casi di variante raddoppiano ogni due giorni. L’Iss: «Presto diventerà maggioritaria».

Questo è quanto spiegato dagli esperti dell’Iss – Istituto superiore per la Sanità – dopo l’analisi di oltre duemila tamponi provenienti da 12 Regioni:

Proseguendo, l’Iss ha spiegato i dati resi noti in seguito alla flash survey sui tamponi. Stando ai risultati, il tempo di raddoppio della variante risulta di circa due giorni, ed è «in linea con quello già trovato in altri paesi europei».

Per fare chiarezza si è esposto anche il presidente dell’Istituto, Silvio Brusaferro:

«La stima conferma la grande velocità di diffusione della variante, che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei. […]- per fermarla – In base ai dati disponibili le armi a disposizione sono la vaccinazione, con la terza dose tempestiva, e le misure, individuali e collettive, per limitare la diffusione del virus, le mascherine la limitazione dei contatti e degli assembramenti».