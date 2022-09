Allarme rosso per il lago più grande della Cina

(Adnkronos) – La provincia cinese del Jiangxi ha dichiarato per la prima volta l’allarme per l'approvvigionamento idrico, dopo che il lago d'acqua dolce Poyang, il più grande del paese, è sceso sotto il livello critico. Il lago Poyang, normalmente uno sbocco vitale per le piene dello Yangtze, il fiume più lungo della Cina, soffre di siccità dal mese di giugno e il livello dell'acqua è sceso da 19,43 metri a 7,1 metri negli ultimi tre mesi.

Quest’estate la Cina ha vissuto il cambiamento climatico come mai prima d’ora, con temperature e siccità da record.