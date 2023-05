Allarme rosso per l'Etna, gli esperti: "Sta per eruttare"

Allarme rosso per l'Etna, gli esperti: "Sta per eruttare"

I segnali premonitori e lo studio dei modelli previsionali danno allarme rosso per l'Etna che sta per eruttare

Non sono più solo segnali inquietanti ma adesso c’è un vero allarme rosso per l’Etna, con l’Ingv e gli esperti che hanno un timore fondato: “Sta per eruttare”. Dopo l’esplosione del 14 maggio il gigantesco vulcano ha incrementato il suo tremore e come spiegano i media sembra che stia “scaldando i motori”. Tutto è partito con l’incremento del tremore vulcanico che si osserva in queste ore. Ecco perché quindi, da quanto si apprende, la Protezione Civile della Regione Siciliana ha fatto scattare l’”allerta rossa”.

Allarme rosso per l’Etna: “Sta per eruttare”

E il motivo? C’è una “altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava“. Dal canto suo il capo del Dipartimento Salvo Cocina, ha inviato i “Comuni ad attivare i Centri operativi comunali, le proprie strutture e il volontariato nonché le misure previste nel Piano di Protezione Civile”. Tutto questo mentre l’INGV, Osservatorio Etneo di Catania ha registrato sismologicamente prima una una breve fase di diminuzione, poi una nuova fase di incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico. C’è un ma: a causa della copertura nuvolosa nella zona apicale del vulcano non è possibile effettuare osservazioni tramite la rete di video sorveglianza.

Nessuna problema all’aeroporto di Catania

Ci si è affidati ai modelli ed una simulazione dell’eventuale dispersione delle ‘ceneri’ vulcaniche indica una direzione verso i quadranti orientali. Al momento non ci sono problemi per l’aeroporto internazionale di Catania. L’allerta per i voli “Vona” è attualmente in codice giallo.