All'asta a Londra un Rembrandt "riscoperto"

Roma, 1 dic. (askanews) – Andrà all’asta il 6 dicembre da Sotheby’s a Londra una “Adorazione dei Magi”, solo recentemente attribuita a Rembrandt. Dopo quasi due anni di ricerche, analisi ai raggi X e agli infrarossi, il dipinto, valutato poche migliaia di sterline due anni fa, quando si pensava fosse un’opera della cerchia di Rembrandt, ora viene ufficialmente considerato del maestro olandese e il suo valore si moltiplica.

“Si tratta di un dipinto che viene registrato, crediamo, all’inizio del XVIII secolo, per poi finire sotto terra e spuntare in Olanda, negli anni ’50, quando viene pubblicato come un Rembrandt da due dei più grandi studiosi dell’epoca, olandesi – spiega George Gordon, co-presidente mondiale del dipartimento Old Masters di Sotheby’s – poi fu scartato da uno storico dell’arte tedesco, crediamo sulla base di una fotografia, e quindi completamente dimenticato, in realtà, fino a quando non siamo riusciti a metterci le mani sopra”.

Messo all’asta nel 2021 in una vendita online, proveniente da una collezione privata tedesca con una stima di 10-15mila euro, era stato notato dagli esperti e alla fine battuto per 860mila euro. Oggi vale molto di più.

“Abbiamo una stima tra i 10 e i 15 milioni di sterline (circa 12.700-19.000 dollari) e abbiamo una garanzia di terzi, quindi sappiamo che sarà venduto. Penso che sia uno degli ultimi dipinti storici di Rembrandt rimasti in mani private, è un’opportunità”.

Secondo Sotheby’s si tratta di una rara opera giovanile di Rembrandt, dipinta quando aveva poco più che 20 anni e viveva a Leida.