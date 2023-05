Milano, 3 mag. (askanews) – Sarà venduta all’asta a fine maggio negli Stati Uniti una chitarra fracassata sul palco da Kurt Cobain, il leggendario frontman dei Nirvana morto suicida a 27 anni nel 1994. Lo strumento nero danneggiato, una Fender Stratocaster, è stato riassemblato ma non può più essere suonato. Le crepe causate da Kurt Cobain quando ha rotto la chitarra sono ancora visibili. E su tante altre, visto che era un’abitudine per Cobain prendersela con lo strumento sul palco.

“Quando era sul palco, quando suonava, Kurt Cobain era una macchina. Era arrabbiato e si sentiva anche dal modo in cui trattava i suoi strumenti, rompeva le sue chitarre alla fine dei concerti. Ecco quindi questa chitarra di un musicista che rappresenta un’era dura e burrascosa nella storia della musica”, ha detto Kody Frederick, direttore della galleria espositiva della casa d’aste Julien’s Auctions.

L’asta, che si svolgerà a New York dal 19 al 21 maggio, include anche una track list scritta a mano da Kurt Cobain per un concerto a Seattle nell’aprile 1991. All’incanto anche articoli legati a Eddie Van Halen, Elvis Presley e Freddie Mercury. Per la chitarra la stima di vendita è di 80mila dollari.

All'asta la chitarra distrutta da Kurt Cobain sul palco

