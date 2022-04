All’asta l’abito di “Material Girl” e la Fender Mustang di Cobain

New York, 12 apr. (askanews) – Dall’abito di raso rosa indossato da Madonna per il video di “Material Girl” del 1985, con braccialetto di diamanti e stola di pelliccia, alla Fender Mustang blu suonata da Kurt Cobain nel leggendario video di “Smells Like Teen Spirit”. Asta di cimeli musicali il 20 maggio all’Hard Rock Café di New York, organizzata da Julien’s Auctions. I preziosi pezzi prima di essere messi in vendita sono esposti a Los Angeles.

Secondo Martin Nolan, direttore esecutivo della casa d’aste, l’abito della pop star completo di accessori potrebbe arrivare a 100-200mila dollari, mentre la chitarra di Cobain potrebbe essere venduta a una cifra compresa tra i 400mila e i 600mila dollari. È un modello mancino del 1969 blu, molto raro, tra le chitarre preferite dall’artista.