All'asta le prime maglie NBA di Michael Jordan e Kobe Bryant

New York, 25 mar. (askanews) – Super asta per sportivi e tifosi da Sotheby’s a New York, con le prime maglie da gioco delle leggende del basket Michael Jordan e Kobe Bryant.

Risalgono a quando il primo giocava nei Chicago Bulls e il secondo nei Los Angeles Lakers. Saranno vendute in due lotti singoli e, insieme, si prevede che raggiungeranno i 20 milioni di dollari. Sono esposte al pubblico nelle gallerie di Sotheby’s dal 21 marzo.

Sono state definite “rarissime” dagli organizzatori: “Qui abbiamo la maglia di Kobe Bryant, quella del suo debutto nella pre-season e del suo debutto da rookie. Ciò significa che la prima volta che Kobe Bryant ha messo piede su un campo NBA, sia nella pre-season che nella stagione regolare, indossava questa maglia – ha detto Brahm Wachter, responsabile del settore collezionismo moderno di Sotheby’s – penso che si possa dire che questo è l’oggetto più importante della carriera di Kobe Bryant”.

Quella di Jordan, invece, ha spiegato “è l’unica maglia a essere emersa risalente alla sua prima stagione nell’NBA, per la quale abbiamo le foto della partita in cui è stata indossata. Questo dà un’idea della sua rarità. Abbiamo già visto maglie indossate in servizi fotografici, ma niente che non sia stato indossato in una partita”.