Roma, 7 nov. (askanews) – Un elegante cappello bicorno nero indossato da Napoleone e una ventina di oggetti appartenenti alla stessa collezione sono in mostra a Parigi prima di essere messi all’asta il prossimo 19 novembre.

Il bicorno è di sicuro l’oggetto più prezioso, dice Jean-Pierre Osenat della casa d’aste che ha organizzato la vendita. Napoleone lo avrebbe indossato “intorno alla metà dell’Impero”.

“È eccezionale perché oggi non ci sono più cappelli così in mani private. Napoleone ne possedeva 120, acquistati da Poupard, e sono una ventina quelli che oggi sono quotati. Quasi tutti sono nei musei, quindi non ce ne sono più in mani private. Ed esistono anche molti cappelli napoleonici falsi”.

Tra i preziosi oggetti esposti ci sono una decorazione Légion d’honneur, un paio di speroni d’argento sempre appartenuti all’imperatore, una camicia.

Ma il pezzo clou resta il cappello.

“Il cappello di Napoleone rappresenta da solo l’epopea napoleonica, rappresenta l’immagine di Napoleone in tutto il mondo. Si può esporre un cappello in qualsiasi parte del mondo e la gente dirà: ‘Quello è Napoleone’, indossandolo così, in battaglia, in quella forma. Sul campo di battaglia era riconoscibile ovunque e oggi, due secoli dopo, questo cappello simboleggia ancora l’Imperatore”.

Valutato dagli esperti tra i 600.000 e gli 800.000 euro, sarà messo in vendita a 500.000 come prezzo di partenza. Nel 2014 un altro cappello di Napoleone venne battuto alla cifra record di 1,884 milioni di euro, acquistato da un uomo d’affari sudcoreano.

Inviati del 07/11/23 12:20 — Audio – All’asta uno dei famosi bicorni di Napoleone 00:00:00:00 20231107_video_12203282 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00