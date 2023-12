All'Auditorium di Roma il Concerto del Centenario dell'Aeronautica Militare

Roma, 20 dic. (askanews) – Con il “Concerto del Centenario” all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Aeronautica Militare ha, praticamente, chiuso il cerchio delle celebrazioni per i primi 100 anni di vita della Forza Armata iniziate il 28 marzo 2023 con il successo del villaggio “Air Force Experience” in piazza del Popolo e la grande cerimonia sulla terrazza del Pincio, a Roma. Continuate con diverse iniziative in tutte le regioni, sorvolate dalle Frecce Tricolori con l’iniziativa l'”AM ringrazia l’Italia” e culminate con la grande manifestazione aerea del Centenario, all’aeroporto di Pratica di Mare, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Così il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

“Cento anni sono passati – ha detto – ma l’entusiasmo è quello di sempre e questa è la forza contrattuale di una Forza Armata moderna che dev’essere al passo coi tempi e, con i video e con la musica, abbiamo dimostrato che siamo sempre stati al passo coi tempi”.

La banda dell’Aeronautica Militare, diretta dal Maestro, Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano ha ripercorso i 100 anni dell’Arma Azzurra eseguendo diversi brani classici e pop mentre sullo schermo scorrevano immagini del passato e del presente della Forza Armata, proiettata già verso il futuro e la dimensione spaziale.

Alla serata, presentata dall’attrice Serena Autieri, erano presenti diverse autorità tra cui i sottosegretari alla Difesa Rauti e Perego di Cremnago.

A conclusione dell’iniziativa solidale “Un dono dal cielo per AIRC”, promossa dall’Aeronautica Militare con il supporto dell’Associazione Arma Aeronautica per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro, inoltre, il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, presidente del Comitato per il Centenario AM ha consegnato al presidente della Fondazione Airc, Andrea Sironi, un assegno simbolico di 390mila euro.

Particolarmente apprezzata, infine, l’esibizione live del violinista Andrea Carta che, in omaggio ai 100 anni dell’Aeronautica Militare ha anche registrato il video “Legacy Of The Sky” in volo, su un C-27J.