Alle 16.58 suonato il Silenzio d'ordinanza per Borsellino

Milano, 19 lug. (askanews) – Alle 16.58 in via d'Amelio a Palermo è stato suonato il Silenzio di ordinanza per commemorare la morte del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta – Emanuela Loi, Agostino Catalano,

Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina – avvenuta a quell’ora il 19 luglio di 31 anni fa. Presente sul palco, insieme ai volontari, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo.