Alleanza Assicurazioni presenta Valore 125: vicini alle famiglie

Milano, 1 feb. (askanews) – Si chiama “Valore 125” il nuovo prodotto assicurativo proposto da Alleanza Assicurazioni, nel 125° anniversario della sua fondazione e attivabile in tutte le agenzie entro il primo trimestre del 2023.

È studiato per venire incontro alle esigenze delle famiglie italiane, in questo momento di particolare incertezza del mercato – caratterizzato da alti livelli d’inflazione e elevata volatilità dei corsi di azioni ed obbligazioni – con l’obiettivo di un rendimento atteso, per il cliente, del 2% nei primi 2 anni.

Ne abbiamo parlato all’evento di presentazione, a Milano, con Ivan Mestriner, responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni.

“Valore 125 – ha spiegato – in questo momento dà una garanzia di sicurezza, grazie all’elevato indice di solvibilità che pone Alleanza ai vertici massimi del mercato assicurativo e, contemporaneamente, ottimizza la parte di salvaguardia del capitale con un rendimento per il cliente da subito importante, costante nel tempo e, sicuramente, adeguato se rapportato a questo importante indice di solvibilità, di cui ho appena accennato”.

La nuova soluzione studiata da Alleanza ha lo scopo di offire ai risparmiatori italiani un’opportunità assicurativa con bassi livello di rischio e la stabilizzazione dei rendimenti nel tempo, allocando il capitale nel Fondo “Euro San Giorgio”, storica gestione separata di Alleanza.

“In questo momento – ha concluso Mestriner – Alleanza intercetta questa necessità di sicurezza da parte delle famiglie che sono preoccupate da questo scenario e, quindi, tendono a sovrainvestire nella liquidità, proponendo un prodotto adatto a cogliere questo tempo, dando sicurezza che è la prima richiesta da parte delle famiglie italiane e, poi, abbinando un rendimento adeguato alla forza della compagnia”.