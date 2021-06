Alleanza Assicurazioni: sostenibilità ed educazione finanziaria

Milano, 22 giu. (askanews) – Un investimento che guarda alla sostenibilità e punta anche a generare un impatto positivo per l’ambiente e la comunità. Alleanza Assicurazioni ha presentato “Valore sostenibile”, una soluzione che punta a rendere accessibili anche ai risparmiatori più prudenti gli strumenti finanziari dedicati ai mercati complessi, in linea con quattro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: lavoro e crescita economica, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, clima.

A presentarcela Renato Antonini, responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni. “Pensiamo – ha detto ad askanews – che sia utile oggi per i nostri investitori offrire con Valore Sostenibile una soluzione d’investimento che possa consentire loro di investire in quelle aziende o iniziative o attività che hanno un impatto sociale positivo, che siano degli investimenti non solo buoni ma anche dei buoni investimenti, perché il rendimento interessa in maniera prioritaria i nostri clienti.

Credo che Valore Sostenibile sia la risposta giusta alle esigenze di questo momento, affinché la sostenibilità sia un tema concreto, vero e non sia solo, come dicono gli esperti di comunicazione, un trend topic, bensì un argomento che abbia delle gambe con cui camminare: quelle dei nostri consulenti e della nostra compagnia”.

La compagnia del gruppo Generali Italia vuole quindi ribadire la propria azione su temi ad alto impatto sociale con un piano di interventi rinnovato, per sostenere lo sviluppo del Paese.

“Non solo impatto ambientale – ha aggiunto Antonini – ma anche rispetto dei diritti umani, della diversità, il rispetto di tutte quelle iniziative, anche in ambito di governance delle aziende. Per questo noi ci siamo voluti inserire in questo filone, forti dei nostri 120 anni di storia, dove la sostenibilità è anche sostenibilità della crescita dell’azienda”.

Accanto alle nuove offerte, poi, Alleanza sta anche sostenendo la diffusione della cultura finanziaria con il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria.

“Negli ultimi due anni – ha concluso il manager Alleanza – abbiamo voluto focalizzarci, oltre che sulla formazione continua e approfondita dei nostri consulenti finanziari che sono accanto al cliente tutti i giorni in tutta Italia degli eventi specifici per i nostri clienti, senza commercializzare i nostri prodotti, ma cercando di colmare questo gap”.

E nell’attesa che anche in Italia si aumenti il livello di consapevolezza sui temi finanziari quella che appare oggi una tendenza consolidata è l’attenzione dei cittadini agli investimenti nell’ambito della sostenibilità, spesso collegati a progetti specifici a livello locale e territoriale.