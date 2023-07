Alleggerito l'hotspot di Lampedusa, circa 500 i migranti presenti

Lampedusa , 3 lug. (askanews) – Dopo la serie di sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa, con l’hotspot dell’isola al collasso, la situazione sta tornando alla normalità, spiega Francesca Basile, responsabile dell’unità operativa Migrazioni della Croce Rossa Italiana: “Siamo rientrati sull’ordinario, con numeri intorno alle 500 unità, quindi si prosegue con le attività del centro e i servizi che stiamo erogando all’interno”.

Negli ultimi giorni sono stati trasferiti oltre 2.000 migranti da Lampedusa e ci si prepara a nuovi arrivi. “Ci stiamo preparando con la pianificazione, pronti a mettere in campo tutte le misure possibili del sistema d’emergenza per rispondere a un’accoglienza dignitosa per tutti e a fornire il dovuto supporto a tutte le persone” ha spiegato ancora Basile.

Domani a Lampedusa arriverà in visita il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.