Massimiliano Allegri dimentica Ambra: l'allenatore della Juventus esce allo scoperto con la nuova fidanzata.

Massimiliano Allegri, a distanza di un anno dalla fine della relazione con Ambra Angiolini, ha ritrovato l’amore. L’allenatore della Juventus è stato pizzicato in Svizzera, in compagnia della nuova fidanzata: chi è la fortunata?

Allegri dimentica Ambra: la nuova fidanzata

Lo scorso anno, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini mettevano fine alla loro lunga relazione. L’addio, commentato in parte dall’attrice, dovrebbe essere stato causato da un tradimento dell’allenatore della Juventus. Max, dal canto suo, non ha mai voluto parlare della sua vita privata. “Non ne parlo, come ho sempre fatto, fine del discorso“, ha tuonato l’uomo nel corso di una conferenza stampa poco dopo la rottura. Ad oggi, Allegri ha ritrovato l’amore.

Il settimanale Chi l’ha pizzicato in Svizzera, in compagnia della nuova fidanzata.

Chi è la nuova fidanzata di Allegri?

I paparazzi della rivista di Alfonso Signorini hanno beccato Max a Lugano, in Svizzera. L’allenatore è in compagnia di una bellissima donna, che il settimanale Chi chiama Nina Lange Barresi. Mora, alta e con un corpo da urlo: è con lei che Allegri mette definitivamente un punto sulla relazione con Ambra.

Da adesso in poi, l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è finita nell’album delle vecchie fiamme.

Nina Lange Barresi: cosa si sa sul suo conto?

Nina Lange Barresi, stando a quanto sostiene Chi, non appartiene al mondo dello spettacolo. Vive in Svizzera, dove è proprietaria di una società di consulenza manageriale. Al momento, non si hanno altre notizie sulla sua vita privata.