Per allenare il lato b ed essere in forma per la prova costume, la dieta e il movimento sono i trucchi migliori per ottenere importanti risultati.

In vista della prova costume e dell’estate, è molto importante giungere preparati. Per questo, è fondamentale allenarsi in modo adeguato e consumare dei pasti che siano ipocalorici. Ecco alcuni consigli su come allenare il lato b in modo che sia tonico per la spiaggia.

Allenare il lato b: dieta

Per avere glutei soldi e importanti, non basta l’allenamento e l’attività fisica, ma si consiglia di associare anche una dieta che sia ipocalorica. La dieta per allenare il lato b aiuta a potenziare l’allenamento di questa zona del corpo favorendo la massa muscolare per avere dei glutei tonici da sfoggiare in spiaggia. L’alimentazione deve essere mirata con cibi che favoriscano il drenaggio dei liquidi migliorando il microcircolo.

Bisogna fare attenzione alle calorie dei vari alimenti che si consumano. Per allenare il lato b, risulta molto importante fare cinque pasti al giorno scegliendo cibi che abbiano pochi grassi saturi e a basso livello di colesterolo, oltre a prodotti dal basso indice glicemico. Non è necessario eliminare il pane o la pasta, ma si consiglia di ridurre le porzioni e la quantità di questi alimenti che sono importanti per definire i muscoli dal momento che aiutano ad affrontare meglio la giornata.

Nella dieta, per allenare il lato b, non possono mancare le proteine che si trovano sia nelle uova, ma anche nel pesce, soprattutto azzurro, che è ricco di Omega 3 che migliorano il tono della pelle incidendo in maniera positiva sul benessere dell’organismo, in generale.

Per combattere la ritenzione idrica e prevenire la buccia d’arancia, oltre all’acqua naturale da consumare almeno 2 litri al giorno, si consigliano le tisane drenanti che drenano ed eliminano i liquidi in eccesso. Si consiglia di ridurre il sale, gli zuccherini e tutti quei prodotti che sono ricchi di grassi e non fanno bene al fisico.

Allenare il lato b: esercizi

Per allenare il lato b e avere glutei sodi per la prova costume, oltre all’alimentazione, bisogna apportare delle modifiche al proprio stile di vita cercando di fare un po’ di moto e dedicandosi in modo regolare all’attività fisica. Bisogna stilare un programma di fitness che si adatti alle esigenze di ognuno in modo da capire come strutturare la giornata in base ai propri impegni.

Per allenare il lato b, alcuni esercizi sono molto più efficaci di altri. Un lato b tonico e sodo è l’obiettivo di molte donne, soprattutto quando arriva la bella stagione in cui si sfoggia il fisico in spiaggia. Si consiglia di applicarsi con costanza facendo ogni giorno tutti gli esercizi per almeno mezz’ora.

Un esercizio molto utile è il black squat che coinvolge sia cosce che glutei. Un esercizio che non ha bisogno di particolari attrezzi. Si esegue partendo dalla posizione eretta con i piedi alla larghezza delle spalle, l’addome contratto e la schiena diritta. Bisogna poi scendere pian piano a 45° tenendo i glutei contratti e la zona lombare diritta. Un esercizio da ripetere almeno 30 volte per ottenere risultati importanti.

Gli affondi, ma anche il kettlebell swing, chiamato in questo modo, dal momento che si usa la kettlebell, appunto, una palla con maniglia di ghisa, si rivelano particolarmente efficaci per allenare il lato b. Sono esercizi che lavorano sulle cosce e i glutei aiutando a definirli nel modo giusto per un lato b da urlo. Tutti questi esercizi vanno eseguiti in modo costante e regolare per ottenere risultati importanti. Online si trovano tantissimi video e tutorial che spiegano i passaggi di ogni esercizio in modo da trarne il massimo profitto.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.