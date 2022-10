Allenatore dà del “negretto” a un giocatore avversario: tutti i compagni lasciano il campo

Durante una partita di calcio giovanile l'allenatore del Gallarate ha dato del "negretto" ad un giocatore del Cas Sacconago: i compagni reagiscono insieme

Questo spiacevole episodio di razzismo è avvenuto durante una partita di calcio giovanile, giocata nell’ultimo weekend. L’allenatore del Gallarate (Varese), si è, infatti, reso protagonista di un’uscita davvero infelice nei confronti di un ragazzo di colore militante nelle file del Cas Sacconago.

I compagni di squadra del giovane, però, non ci stanno e reagiscono a modo loro.

Varese, allenatore di calcio dà del “negretto” ad un giocatore: i suoi compagni lasciano il campo

Domenica 16 ottobre, nella provincia di Varese, si è giocato il match tra gli under 16 del Cas Sacconago e del Gallarate. L’allenatore di qeust’ultima squadra, durante la partita , proprio nei minuti finali, si è rivolto in maniera davvero spicevole ad un ragazzo del Cas Sacconago, apostrofandolo come “negretto“.

L’allenatore del Gallarate è stato immediatamente espulso dall’arbitro, ma le polemiche non si sono arrestate. I compagni del ragazzo denigrato, infatti, hanno deciso di prendere una posizione contro il razzismo, scegliendo di abbandonare il campo.

Le parole del tecnico del Cas

Massimo Di Cello, il tecnico del Cas Sacconago, ha spiegato ai microfoni della ‘Prealpina‘ cosa è successo nei minuti immediatamente successivi al fattaccio: “A quel punto la partita è passata decisamente in secondo piano.

Tutta la nostra squadra, per solidarizzare col nostro ragazzo, ha deciso di uscire dal campo. Abbiamo voluto dare un segnale perché reputiamo molto brutto ciò che è successo. Speriamo che la Federazione prenda provvedimenti.”