Allergene non dichiarato: ritirato dal mercato questo prodotto contaminato

Allergene non dichiarato: un prodotto a base di verdure è stato tolto il 1 aprile dal mercato, perché contaminato da proteine del latte

Il ministero della Salute ha deciso di richiamare un prodotto a base di verdure per un allargene non dichiarato, conteneva, infatti, anche delle proteine del latte.

Allergene non dichiarato: il richiamo da parte del ministero della Salute

Il 1 aprile il ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato una zuppa di verdure, perché contenente un allergene non dichiarato.

Il lotto 21S3-03388 del prodotto a marchio Tisanoreica Gianluca Mech, venduto in confezione con 4 buste da 34 g e con scadenza 01/2024, è quello interessato.

Dove è stata prodotta la zuppa ritirata dal mercato

Qesat zuppa è stata prodotta dall’azienda francese Laboratoire PYC SAS nello stabilimento di Les Pleiades 3 Batiment B, Avenue D’Archimede 320 – F13857 – Aix en Provence, ma era commercializzata anche in Italia da Gianluca Mech S.p.A.

Il prodotto risultava comunque sicuro per chi non è allergico ai latticini, ma Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, ha, invece, raccomandato a chi lo fosse di non consumare il preparato e di restituirlo al punto vendita dove lo si aveva acquistato.