Allerta arancione domenica 19 settembre in Lombardia e Toscana: regioni a rischio

Nella giornata di oggi, domenica 19 settembre, è scattata l’allerta arancione in Lombardia e Toscana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in altre sei regioni.

Allerta arancione in Lombardia e Toscana: maltempo domenica 19 settembre

La giornata di oggi, domenica 19 settembre, sarà all’insegna del maltempo per diverse regioni.

Questo a causa di una nuova perturbazione in arrivo dall’Europa nord occidentale, che coinvolgerà le regioni settentrionali e centrali dell’Italia. Ci potranno essere nubrifaagi e forti venti, tanto che è stata diramata l’allerta arancione per la Lombardia e per la Toscana.

Allerta arancione in Lombardia e Toscana: temporali

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione immediata di sitemi di protezione civile nei territori interessati, ha stabilito che per la giornata di oggi domenica 19 settembre, era il caso di diramare un’allerta arancione per il rischio di temporali e il rischio idrogeologico su alcuni settori di Lombardia e Toscana.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Umbria, parte del Piemonte, parte della Toscana e parte della Lombardia, è stata diramata l’allerta gialla.

Allerta arancione in Lombardia e Toscana: gialla in sei regioni

Le precipitazioni sono già iniziate nella serata di sabato 18 settembre, con qualche temporale e qualche rovescio diffuso sul Piemonte. Nella giornata di oggi, 19 settembre, si prevedono precipitazioni diffuse su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Ci saranno temporali, nubifragi e forti venti in queste zone.