Allerta meteo 28 agosto, nuove perturbazioni su molte regioni italiane: le zone interessate

Anche nelle prossime ore, diverse regioni italiane saranno interessate dal maltempo. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla.

Le perturbazioni stazioneranno su diverse regioni italiane anche nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato nella giornata di domenica 28 agosto l’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Interessate ben undici regioni da nord a sud della penisola.

Allerta meteo 28 agosto, le regioni più a rischio

Di seguito quanto emerge dal bollettino di criticità relativo alla fase provvisionale di domenica 28 agosto:

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere Veneto: Alto Piave

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole

Come sarà il tempo nella giornata di domenica

Per ciò che riguarda le previsioni del meteo va segnalato che al sud e sulle isole e Nord-Ovest, le condizioni del tempo saranno caratterizzate da una buona stabilità con cielo sereno e schiarite, anche se in Puglia e in Basilicata si attendono temporali. Le perturbazioni si svilupperanno invece prevalentemente a Nord-Est, in Lombardia e al Centro-Sud. Non ultimo le temperature dovrebbero aggirarsi tra i 28 e i 32 gradi.