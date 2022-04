Allerta meteo 7 aprile, Protezione Civile: piogge e temporali nel Sud Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per giovedì 7 aprile 2022 nel Sud Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata digiovedì 7 aprile. In Italia, infatti, saranno presenti piogge e forti temporali che si concentreranno principalmente al Sud.

Allerta meteo 7 aprile, Protezione Civile: piogge e temporali al Sud

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni, ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per giovedì 7 aprile. A partire dal pomeriggio di mercoledì 6 aprile, infatti, hanno cominciato a verificarsi nel Sud Italia piogge sparse, la cui intensità e frequenza aumenterà in modo sostanziale con il trascorrere delle ore.

Nella giornata di giovedì 7 aprile, le piogge sparse assumeranno carattere temporalesco e appariranno estremamente violente sui versanti tirrenici meridionali.

Il maltempo, inoltre, verrà accompagnato da un significativo aumento della ventilazione occidentale.

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, le Regioni meridionali potrebbero essere interessate da criticità idrauliche e idrologiche.

Allerta meteo gialla in Campania, Basilicata e parte della Calabria

Nello specifico, l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile riguarda la Campania, i territori tirrenici della Basilicatae la Calabria centrosettentrionale.

In Campania, dalla prime ore di giovedì 7 aprile, sono attese precipitazioni sparse, anche a caratteri di rovescio o temporale.

Nelle tre Regioni, si verificheranno rovesci di forte intensità, grandinate localizzate, violente raffiche di vento a carattere di burrasca e frequente attività elettrica.

Il maltempo interesserà anche i quadranti occidentali della Sicilia, in cui sono previsti venti fino a burrasca; la Toscana; e l’Emilia-Romagna.

Le coste più esposte, invece, potrebbero essere caratterizzate da importanti mareggiate.

Pertanto, il Dipartimento della Protezione civile ha deciso di emanare un’allerta meteo gialla sui settori occidentali di Campania e Basilicata e su parte delle Calabria.