È stata emanata un’allerta meteo per sabato 26 agosto 2023: stando a quanto riferito con il nuovo bollettino della Protezione Civile, le Regioni più interessate dalla nuova ondata di maltempo saranno quattro.

Allerta meteo arancione e gialla sabato 26 agosto 2023

La recente ondata di caldo che ha travolto la penisola a partire dalla seconda metà di agosto sta per volgere al termine. Contestualmente, in Italia, sta per tornare il maltempo, come dimostra la recente allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per sabato 26 agosto. Nel corso dell’ultimo sabato del mese, si assisterà a un rinnovato peggioramento dellecondizioni meteorologiche che riguarderà soprattutto le regioni del Nord. Con l’indebolirsi dell’alta pressione, si verificheranno temporali, localmente intensi, mentre si assisterà a un sensibile calo delle temperature.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Le Regioni indicate dalla Protezione Civile

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione su alcuni settori della Lombardia. Sui restanti settori della Lombardia, invece, è stata decisa un’allerta meteo gialla. La misura riguarda anche il Piemonte, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto-Adige.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.