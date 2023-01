Il maltempo non darà tregua all'Italia nemmeno per la gionrnata di domenica: La Protezione Civile ha diramato un bollettino giallo per 9 regioni

L’allerta meteo non si ferma per il weekend e la Protezione Civile mette in guardia 9 regioni con il bolletino giallo per la giornata di domenica 22 gennaio.

Allerta meteo, bollettino giallo della Protezione civile in 9 regioni

Secondo quanto si legge sul bollettino della Protezione Civile, nelle prossime ore si attendono avverse condizioni meteorologiche, rischio idraulico e idrogeologico in diverse zone d’Italia. In particolare, sono interessate le zone del Centro e del Sud Italia. Per quanto riguarda il rischio temporali, l’allerta ha comunicato che le regioni coinvolte sono Basilicata, Calabria e Umbria con le tre zone Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino ed Alto Tevere.

Il rischio idrogeologico: le regioni interessate

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria sono, invece le nove regioni inserite nel bollettino della Protezione Civile per rischio idrogeologico. L’Emilia-Romagna, in particolare, sarà una zona molto colpita. Nella regione si attendono precipitazioni nevose sul settore appenninico e collinare centro-orientale fino a quote attorno a 100-200 metri. Inoltre, viene segnalato in aumento il vento nord-orientale con intensità di burrasca moderata sul settore costiero e sui crinali appenninici, e con intensità più elevate sul settore romagnolo dove i venti potranno raggiungere intensità di burrasca forte.