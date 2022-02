Allerta meteo, colpite molte regioni da nord a sud: incidenti in Lombardia e Piemonte

L'allerta meteo non risparmia cose e persone in Piemonte e Lombardia. Domani al sud la situazione potrebbe anche essere peggiore rispetto al nord.

Quasi la totalità dell’Italia è colpita dall’allerta meteo. Da nord a sud molte regioni stanno avendo a che fare con fortissime raffiche di vento. In provincia di Torino e in provincia di Cremona si iniziano a contare i feriti.

Allerta meteo: domani il vento forte colpirà il sud italia

Il vento arriverà a raggiungere una velocità che potrebbe superare i 100 km/h. Il bollettino metereologico in Puglia infatti non è dei migliori. Per la giornata di domani, martedì 22 febbrio 2022, la regione, come si apprende da Meteo Puglia, sarà colpita in particolare in queste tre zone: Barese, Brindisino e Basso Salento. In sud Italia anche la Campania è interessata a piogge e forti ondate di gelo.

In Sardegna è previsto Maestrale che potrebbe arrivare anche a 150 km/h.

L’allerta meteo fa danni e feriti in Lombardia e Piemonte

Al nord la situazione non è migliore, ma i venti sono leggermente meno forti di quelli previsti nelle zone marittime. In Lombardia l’allerta meteo è iniziata oggi, 21 febbraio 2022. Era stato consigliato di non sostare o camminare nelle vicinanze degli alberi se possibile. Oggi, in provincia di Cremona, a Soncino, un uomo è stato trasportato in codizioni critiche in ospedale.

Si tratta di un 70enne che è stato colpito alla testa da un’impalcatura, crollata a causa del vento forte. Anche in Piemonte, in provincia di Torino, una donna, come si apprende da MeteoWeb, è stata trasportata in condizioni gravi al pronto soccorso dopo essere finita contro un cancello.

Anche gli aerei sono in difficoltà

Il pericolo causato dal vento forte non da pace nemmeno ad alcuni mezzi di trasporto. In particolare ai velivoli.

Sebbene gli aerei siano di nuovissima generazione ed i piloti preparati a fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza, spesso la natura può creare enormi problemi. Sempre in Lombardia, a Milano stavolta, un volo proveniente da Parigi, mentre era in fase di atterraggio ha dovuto interrompere la manovra a causa del maltempo. Il velivolo fortunatamente è riuscito ad atterrare all’aeroporto di Milano Linate al secondo tentativo.

Le cause delle forti raffiche di vento

La causa di questa allerta meteo sembra essere data da un forte calo di pressione atmosferica. Questo fenomeno è avvenuto anche in Nord Europa ed ha preso il nome di “Eunice“. La tempesta che ha colpito il nostro Continente sembra aver raggiunto venti quasi della stessa velocità di un uragano, creando fortissimi disagi e numerosi danni a persone e cose. Molto probabilmente, questa tempesta, visto il flusso del vento, si sta spostando in Italia, colpendo prima il nord e dirigendosi gradualmente verso il sud.