Allerta meteo gialla sabato 1° marzo, il maltempo si abbatte sul Centro Italia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per maltempo per la giornata di lunedì sabato 1° aprile: le regioni a rischio.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per maltempo e forti venti fino a burrasca da Nord a Sud per la giornata di sabato 1° aprile. L’allerta interesserà principalmente le Regioni dell’Italia centrale.

Il maltempo si abbatte sull’Italia

Per quanto riguarda nord-est del Paese, medio versante adriatico e Sud, la giornata di sabato 1° aprile si connoterà per la presenza alternata di sole e nuvole. Rovesci isolati e temporali sparsi, invece, si verificheranno a Venezia, in corrispondenza dell’Appennino Marchigiano e sulla Calabria tirrenica. Il resto dell’Italia, invece, sarà principalmente soleggiato.

Su Sardegna e Calabria, è atteso il rinforzo dei venti di Maestrale. Sulla Calabria, in particolare, non mancheranno anche addensamenti locali. Se al Nord si prevede un pomeriggio soleggiato con temperature fino a 22-23°C, infatti, la situazione meteo è più instabile al Centro per la giornata di sabato 1° aprile mentre al Sud il maltempo si presenterà in serata.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla sabato 1° aprile

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, nella giornata di sabato 1° aprile, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo giallo su Abruzzo, Umbria e Marche.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.