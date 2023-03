Allerta meteo gialla sabato 4 marzo, quali sono le regioni più colpite dal maltempo

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla a causa del persistente maltempo per la giornata di sabato 4 marzo.

Con il ciclone Mediterraneo Juliette che il suo viaggio sulla Penisola italiana, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di sabato 4 marzo che riguarda i settori di quattro regioni meridionali.

Il maltempo continua a colpire l’Italia meridionale

Dopo l’allerta meteo emanata per la giornata di venerdì 3 marzo, un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse è stato diffuso anche per sabato 4. Le regioni del Sud Italia, infatti, continuano a essere in balia del maltempo a causa del passaggio del ciclone Mediterraneo Giuliette che sta determinando un incremento dei fenomeni temporaleschi.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla sabato 4 marzo

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, a partire dalle prime ore di sabato 4 marzo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo giallo su alcuni settori della Sicilia meridionale, della Calabria, della Puglia e della Basilicata.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.