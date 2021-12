Allerta meteo nel Nord Italia per la giornata di mercoledì 8 dicembre. Sarà un'Immacolata sotto la neve e il grande gelo è in arrivo nei prossimi gior

Allerta meteo nel Nord Italia per la giornata di mercoledì 8 dicembre. Sarà un’Immacolata sotto la neve e il grande gelo è in arrivo nei prossimi giorni, con temperature fino a -10° in Pianura Padana.

Allerta meteo, Immacolata sotto la neve: grande gelo in arrivo

Nei prossimi giorni il nostro Paese inizierà a tingersi di bianco, creando una vera e magica atmosfera natalizia. Mercoledì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, arriverà una grande nevicata, come non si vedeva da diverso tempo. La neve scenderà al Nord, anche a bassa quota, imbiancando in modo molto significativo la pianura Padana, le Alpi tutte e anche la Ligura, fin sulla costa.

Allerta meteo, Immacolata sotto la neve: evento meteorologico importante

Sarà un evento meteorologico molto importante. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a Nord/Ovest avremo accumuli di 20 cm di neve in pianura, tra Torino, Novara e Milano, con picchi di 40 cm a Cuneo e 30 cm tra Asti e Alessandria in Piemonte e tra Varese, Como e Bergamo in Lombardia. Al mattino arriverà la neve anche su Genova e Savona, mentre nel pomeriggio scenderà copiosa a Bolzano, Trento, Merano, Rovereto, Belluno e probabilmente anche su Verona, Vicenza e Pordenone.

Ci saranno accumuli molto abbondanti di neve sulle Alpi Orienteli e in modo particolare sul Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo, Immacolata sotto la neve: arriva il gelo

Dopo questa forte nevicata, arriverà il gelo. Da Giovedì 9 dicembre inizierà un lungo periodo di freddo intenso con nebbie e nubi basse, che manterranno le temperature sotto lo zero anche in pianura Padana. Le minime crolleranno sotto lo zero in tutto il Nord Italia.