In Campania permane l'allerta meteo fino alla mezzanotte del 22 febbraio 2022. Attesi forti venti e mareggiate: l'invito è a rimanere a casa.

C’è allerta meteo in Campania dove la Protezione Civile regionale ha prolungato lo stato di rischio almeno fino alla mezzanotte di martedì 22 febbraio 2022. A destare maggiore preoccupazione sono le forti raffiche di vento e le mareggiate che stanno riguardando la regione.

Allerta meteo in Campania

Inizialmente l’allerta meteo in Campania sarebbe dovuta terminare alle ore 14 di oggi, ma i venti ancora molto forti hanno dato vita alla modifica. Nello specifico da occidentali diventeranno settentrionali e potranno godere anche di locali rinforzi. Il mare, proprio a causa del forte vento, sarà agitato specie nelle coste maggiormente esposte.

Prolungata allerta meteo in Campania

Quanto comunicato dalla Protezione Civile ha dato la possibilità ai sindaci dei comuni interessati dall’allerta meteo di disporre delle ordinanze per prevedere la chiusura di scuole, parchi, giardini pubblici e cimiteri. È stato inoltre raccomandato alle autorità competenti di tenere alti i controlli sulle tenuta delle strutture più esposte alle avverse condizioni climatiche.

Allerta meteo in Campania, l’invito a stare a casa

L’invito per tutti i cittadini è alla massima prudenza, per evitare che possano verificarsi problemi ulteriori. Ecco dunque che è altamente consigliato evitare di uscire di casa, limitando allo stretto necessario gli spostamenti facendo attenzione a non stanziare sotto alberi e cornicioni.