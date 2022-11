Allerta meteo in Italia, ancora un’ondata di maltempo martedì 15 novembre

In Italia, l’ondata di maltempo cominciata nel weekend persisterà: per la giornata di martedì 15 novembre, è stata diramata una nuova allerta meteo.

Ancora un’ondata di maltempo in Italia: la Protezione Civile, infatti, ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di martedì 15 novembre.

Non si placa, quindi, l’instabilità climatica che ha travolto la Penisola nel weekend.

A partire dal weekend 12-13 novembre, le condizioni metereologiche dell’Italia hanno cominciato a peggiorare. Il maltempo ha connotato la giornata di lunedì 14 novembre che si è contraddistinta per i violenti nubifragi che si sono riversati su Roma e su Regioni come il Lazio, la Campania e la Sicilia.

I temporali hanno raggiunto picchi di 40-50 mm di pioggia sul litorale del basso Lazio. I nubifragi, tuttavia, non hanno risparmiato neppure il Nord e il Centro Italia, concentrandosi specialmente in corrispondenza delle Regioni adriatiche. Schiarite, invece, sulle isole maggiori, in Toscana e sulla pianura Padana tra Veneto e Lombardia.

Nonostante il maltempo generalizzato su tutta la Penisola, nella giornata di lunedì 14 sono state segnalate anche alcune ore di tregua che cederanno nuovamente il passo a piogge torrenziali martedì 15.

La situazione climatica

Per quanto riguarda la situazione metereologica di martedì 15 novembre, sin dalle prime ore del mattino, si assisterà a un classico peggioramento atlantico tipico della stagione autunnale. Il maltempo comincerà ad abbattersi nella zona nordoccidentale del Paese: si attendono forti temporali nel Golfo ligure, piogge sparse su Piemonte e Lombardia e nevicate sulle Alpi occidentali.

Con il procedere della giornata, l’instabilità climatica si estenderà a tutto il Nord Italia e alle Regioni centrali tirreniche.

Forti temporali colpiranno l’alta Toscana, intensificandosi sull’appennino. Una situazione analoga verrà osservata anche in Emilia-Romagna, nel basso Veneto e nell’alto Lazio.

I nubifragi, poi, si imporranno anche sulle Regioni del Centro Italia nella giornata di mercoledì 16 novembre.

Rispetto alle temperature, si avranno aumenti sulle isole maggiori e al Sud, confermando il trend già emerso nel weekend.