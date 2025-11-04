Allerta meteo in Italia: attese tempeste e venti intensi

Un'ondata di maltempo sta per colpire l'Italia con previsioni di tempeste e venti forti.

Un’allerta meteo è stata emessa per diverse regioni italiane a causa di un’imminente ondata di maltempo. Il 5 novembre, le previsioni indicano forti tempeste e venti fino a 80 km/h a partire dalle prime ore del mattino.

I fatti

Le regioni più colpite includeranno Liguria, Toscana e Campania, dove è attesa la maggiore intensità delle precipitazioni.

Le autorità locali hanno già avviato misure di precauzione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le conseguenze

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione a possibili allagamenti e alberi caduti. Le emergenze sono in allerta e pronte a intervenire.