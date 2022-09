Allerta meteo in Toscana: domani chiusa la scuola dell’infanzia Acropoli per rischio esondazione

A causa dell'intensità dei fenomeni piovosi previsti domani, che potrebbero provocare l'esondazione di un torrente, la scuola resterà chiusa.

L’Istituto comprensivo Cesalpino ha inviato alle famiglie un avviso urgente: la scuola dell’infanzia statale Acropoli, ad Arezzo, domani 15 settembre 2022 resterà chiusa.

La segnalazione è nata a seguito all’ordinanza urgente emessa dal Comune di Arezzo in vista dell’allerta meteo arancione prevista proprio per la giornata di domani.

L’annuncio ha ovviamente ha colto di sorpresa le famiglie che si stavano preparando per il primo giorno di scuola dei loro piccoli.

Tuttavia, c’è certamente da apprezzare la prudenza che l’Istituto ha preferito abbracciare.

Tra l’altro all’interno del piano comunale di protezione civile è descritta la casistica che riguarda la scuola dell’infanzia Acropoli:

L’edificio, ad un solo piano, si trova in zona a quota inferiore rispetto all’argine del torrente Castro all’inizio del tratto tombato cittadino. Per tali motivi e vista la pericolosità idraulica dell’ area, si prevede in caso di Codice di allerta meteo Giallo e su richiesta del Direttore del Servizio ambiente, Clima e Protezione Civile, un monitoraggio sul posto da parte del Volontariato, mentre in caso di Codice di allerta meteo Arancione si disporrà la chiusura del plesso scolastico.