Allerta meteo: le regioni a rischio domani, mercoledì 17 maggio

Meteo inclemente e severo sulla penisola ed allerta meteo: ecco le regioni a rischio per la giornata di domani, mercoledì 17 maggio. Tre diversi gradi di rischio che la Protezione Civile ha messo in conto per mezza Italia. Insomma, il dato è che la violenta ondata di maltempo sull’Italia anche per domani farà sentire i suoi effetti. In agenda c’è una allerta meteo rossa, arancione e gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su molte regioni del paese, da nord a sud. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni, ha emesso il relativo avviso di condizioni meteorologiche che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

Allerta meteo: le regioni a rischio domani

E sulla scorta dello stesso si valuta per domani, mercoledì 17 maggio, allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna, allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana e allerta gialla su dodici regioni. In molte città, da quanto si apprende, le scuole resteranno chiuse anche domani. Le informazioni ufficiali dicono che il bollettino nazionale delle criticità meteo-idro indica per domani mercoledì 17 maggio una allerta rossa per tutta “per Romagna, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, pianura bolognese, e modenese, costa romagnola. Allerta arancione invece per Costa ferrarese e romagnola, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po”.

Dove ci saranno i fenomeni più severi

E non è finita: allerta arancione anche in merito a diverse zone delle Marche e per alcuni settori della Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina. Allerta gialla invece per restanti settori dell’Emilia Romagna e per Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio non sono affatto clementi: al nord sono previsti addensamenti compatti lungo l’arco alpino e sulle regioni nordorientali. Poi anche rovesci o temporali diffusi, ancora intensi sulla Romagna.

Il meteo per le prossime ore

E al Centro? Lì si prevede cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi, molto intensi sulle Marche e in attenuazione serale su Umbria, Toscana e sulla Sardegna. Piogge previste anche sulle regioni tirreniche del sud, con rovesci o temporali diffusi. Dove? In particolare su bassa Campania, Basilicata e Calabria tirrenica.