Allerta meteo mercoledì 24 agosto, le indicazioni della Protezione Civile: sei Regioni in giallo

Maltempo in arrivo in Italia: secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, nella giornata di mercoledì 24 agosto, si assisterà a un rapido ma intenso cambiamento delle condizioni metereologiche al Centro-Sud.

A partire dalle prime ore del mattino, infatti, si verificherà al passaggio di un fronte perturbato che si localizzerà in corrispondenza delle Regioni centromeridionali. Sono attesi, quindi, violenti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. Inoltre, l’elevata ventilazione provocherà un graduale abbassamento delle temperature nel Centro e nel Sud Italia.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte.

I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla in sei Regioni italiane

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla in sei Regioni italiane. Le realtà regionali maggiormente colpite da rovesci e temporali, anche di considerevole intensità, che saranno in allerta meteo gialla dalle prime ore di mercoledì 24 agosto sono Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica soprattutto tra le ore 12:00 e le ore 21:00.