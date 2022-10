Allerta meteo per venerdì 14 ottobre: ecco quali sono le regioni che rischiano di più

Venerdì 14 ottobre si parla di allerta meteo. Sono 4 le regioni definite maggiormente a rischio.

L’allerta meteo, in atto in queste ore, ha ancora degli strascichi che continueranno nella giornata di domani, venerdì 14 ottobre. Sembra infatti che, tra tutte, siano soprattutto 4 le regioni a rischio, nelle quali bisognerà prestare massima prudenza. Nella giornata in corso, intanto, avremo ancora temporali e rovesci intensi, in particolar modo nelle regioni meridionali.

Allerta meteo per venerdì 14 ottobre: cosa accadrà

La perturbazione responsabile del maltempo di questi giorni, proveniente dal Mediterraneo occidentale, è in procinto di dirigersi in Grecia. Ma la situazione metereologica che si è innescata ha causato instabilità nelle regioni meridionali, portando temporali anche intensi che si esauriranno progressivamente, lasciando spazio all’alta pressione nel fine settimana.

Intanto, il Dipartimento della Protezione Civile ha divulgato un avviso di condizioni meterologiche avverse anche per la giornata di domani, venerdì 14 ottobre: è allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Dove si concentreranno le precipitazioni

Sembra che, secondo le previsioni meteo di domani 14 ottobre, è stata confermata nuvolosità diffusa e intensa sulla maggior parte delle regioni del sud fin dalle prime ore del mattino. Si prospettano piogge e rovesci su Puglia, Basilicata, Calabria, nord della Sicilia e sud della Campania, con un possibile miglioramento nell’arco del pomeriggio.

Sulle altre regioni, invece, cielo prevalentemente poco nuvoloso e asciutto, ad eccezione di piogge al mattino in Abruzzo e sull’Appennino marchigiano e abruzzese nel pomeriggio.

In serata, infine, potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e prealpine tra Lombardia e Piemonte.